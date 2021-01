ZF fornisce ai rimorchi Wielton le proprie soluzioni telematiche avanzate TX-TRAILERPULSETM a marchio Transics

(FERPRESS) – Roma, 21 GEN – ZF annuncia uno storico accordo a lungo termine con Wielton SA, il terzo maggior produttore di semi-rimorchi in Europa. Grazie alla recente acquisizione di WABCO, la divisione di ZF per i sistemi di controllo dei veicoli industriali fornirà ai rimorchi Wielton la propria avanzata soluzione telematica a marchio Transics, TX-TRAILERPULSETM e una vasta gamma di servizi di supporto in tutta Europa, a seguito della recente estensione di un accordo di cooperazione siglato tra ZF e Wielton per dotare i rimorchi Wielton dell’EBS di WABCO.



Le soluzioni ZF per la gestione avanzata delle flotte (FMS: Fleet

Management Solutions) permetteranno a Wielton di differenziare

l’offerta alla clientela grazie a funzioni avanzate nella gestione delle

flotte in tempo reale e decisioni basate sui dati raccolti.

Con TXTRAILERPULSE a marchio TRANSICS a bordo dei rimorchi Wielton, gli operatori delle flotte avranno gli strumenti necessari per monitorare

costantemente lo stato del rimorchio e potranno quindi incrementare

significativamente l’efficienza operativa e la sicurezza del veicolo.



“ZF offre una delle soluzioni più avanzate del settore per la gestione

delle flotte di veicoli industriali. Con l’accesso in tempo reale a una

grande quantità di dati e informazioni, grazie a questa soluzione

telematica possiamo aiutare i clienti a gestire tutto il ciclo di vita del loro

veicolo”, afferma Andrzej Mowczan, Commercial Director di Wielton

Trailers.

“Connettere la nostra flotta con la telematica, l’IoT e i servizi

connessi di ZF ci permetterà di avere una maggiore comprensione

dell’effettivo uso del rimorchio su strada. Una conoscenza approfondita

delle condizioni dei rimorchi si dimostrerà utile per i team di tecnici di

Wielton che potranno adattare le future tecnologie per i rimorchi alle

esigenze dei nostri clienti. Allo stesso tempo, questi dati possono essere

ulteriormente elaborati per migliorare la nostra offerta in termini di

manutenzione e ottimizzazione della sicurezza delle flotte”.



TX-TRAILERPULSE è una soluzione telematica unica che registra la

massima quantità di dati anche da quei rimorchi con un’elettronica

limitata, come ad esempio i veicoli telonati. La nuova soluzione TXTRAILERPULSE, che fornisce alla piattaforma software di back office TXCONNECTTM dati in tempo reale sulla posizione o sull’EBS, è ora

disponibile con o senza batteria ricaricabile. In quest’ultimo caso, il

dispositivo telematico può anche ricevere dati sulla pressione dei

pneumatici trasmessi direttamente dai sistemi OptiTire™ di WABCO di

monitoraggio della pressione. Come parte integrante dell’offerta di

servizi digitali di ZF, TX-TRAILERFITTM è una piattaforma di back office

orientata alla diagnostica che elabora e mostra le prestazioni tecniche e

le condizioni dei rimorchi, dando così a Wielton e ai suoi clienti

l’opportunità di ottimizzare la manutenzione del rimorchio e di

migliorare la sicurezza grazie a un’analisi dello stile di guida.

“È un onore avere Wielton, importante cliente del mondo trailer”,

dichiara Peter Bal, Business Leader Digital Customer Services EMEA

di ZF Commercial Vehicle Control Systems. “Il nostro TXTRAILERPULSE permetterà a Wielton e ai suoi clienti di beneficiare dei

servizi digitali su cloud. Oltre al nostro vasto network per la

manutenzione e alla nostra comprovata esperienza in termini di qualità

di prodotto, ci impegniamo a sostenere Wielton nel suo percorso verso

la digitalizzazione e verso un’ulteriore ottimizzazione del suo già

eccellente customer service”.



“Questo accordo è un ulteriore passo avanti nel consolidamento delle

nostre relazioni con Wielton”, aggiunge Christian Hainzl, Customer

Business Leader Trailer EMEA di ZF Commercial Vehicle Control

Systems. “Grazie alle nostre vaste competenze, un ampio portafoglio di

clienti e la presenza capillare sul mercato europeo dei rimorchi,

abbiamo il piacere di presentare questa soluzione unica ai nostri clienti

che hanno rimorchi e flotte, con l’obiettivo di rendere il rimorchio del

futuro sempre più connesso”.

In base all’accordo LTA, l’installazione dei servizi telematici sui rimorchi

Wielton verrà fatta presso i locali dell’azienda stessa. L’offerta sarà

lanciata sul mercato polacco come dotazione opzionale per i nuovi

rimorchi

Pubblicato da COM il: 21/1/2021 h 13:31 - Riproduzione riservata