ZF diventa un fornitore completo di sistemi navetta autonomi e si prepara all’ITS World Congress

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – ZF sta ampliando la propria gamma di prodotti per i sistemi navetta autonomi ed elettrici. Con effetto immediato, il Gruppo offre non solo i veicoli navetta stessi, ma anche tutti i servizi supplementari necessari per la progettazione, la realizzazione, l’esercizio, la manutenzione e la riparazione di sistemi autonomi per il trasporto passeggeri. ZF sta indirizzando la propria offerta alle città e agli operatori della mobilità urbana per accelerare l’espansione di questa importante scelta di mobilità. Le navette ZF possono già oggi risolvere molti gravi problemi di traffico, poiché portano le persone da A a B più velocemente e riducono il numero di autovetture, così come le emissioni legate al traffico nelle metropoli. Inoltre, le navette facilitano il collegamento delle zone rurali con i centri urbani.

