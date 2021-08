ZF annuncia la nomina di Rehm alla guida della nuova Divisione Commercial Vehicle Solutions operativa da gennaio 2022

(FERPRESS) – Roma, 3 AGO – ZF ha nominato Wilhelm Rehm a capo della sua nuova Divisione Commercial Vehicle Solutions. Rehm, Membro del Consiglio di Amministrazione di ZF, dirige il business dei veicoli commerciali e industriali, oltre all’industrial technology e alla gestione dei materiali.

