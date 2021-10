Zero morti sulle strade UE entro il 2050 con limiti di velocità sicuri

(FERPRESS) – Roma, 6 OTT – I deputati europei hanno approvato una serie di proposte per rendere le strade dell’UE più sicure e raggiungere l’obiettivo di zero morti su strada entro il 2050.

Nella risoluzione approvata mercoledì, i deputati sottolineano che ogni anno circa 22.700 persone perdano la vita sulle strade dell’UE e circa 120.000 rimangano gravemente ferite. I progressi compiuti per ridurre il tasso di mortalità stradale si sono arrestati e, di conseguenza, l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada tra il 2010 e il 2020 non è stato raggiunto (il numero di morti sulle strade è sceso del 36%).

