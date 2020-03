Zeno D’Agostino, la priorità è la sicurezza sanitaria. Ma non si riparte senza un forte ruolo del pubblico

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – “Oggi scopriamo che cosa significa se il sistema logistico va in crisi, l’importanza di tutte quelle operazioni di ogni giorno che semmai sottovalutiamo, ma che costituiscono l’architrave dell’intero sistema economico e sociale. Sarà il caso di ricordarselo anche dopo che è passata questa drammatica emergenza, che non sarà comunque né la sola né l’ultima”.

Zeno D’Agostino è Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale e vice-presidente di ESPO (European Sea Ports Organisation), forse anche per gli stretti contatti con la Cina ha avvertito prima degli altri cosa significasse l’emergenza del Covid-19 e oggi racconta come, nell’ultima riunione dell’organizzazione tenutasi a Bruxelles nello scorso febbraio, negli altri interlocutori non vi fosse alcuna consapevolezza di ciò che si stava preparando e delle reazioni quasi sorprese all’annuncio delle misure di prevenzione che l’Autorità portuale si stava preparando a mettere in campo.

“Purtroppo a Bruxelles si preoccupano del problema di far pagare l’Iva alle nostre Adsp, è solo l’ultimo tassello di una cultura che quasi demonizza il ruolo del pubblico, noi invece rivendichiamo di essere prima di tutto un’organizzazione pubblica, e poi un’impresa che fa di tutto per raggiungere i suoi obiettivi commerciali e di servizi”, osserva D’Agostino, che in un’altra intervista sottolinea come in quella famosa riunione sia stato guardato “come un Ircocervo” mentre spiegava i pericoli del Covid-19.

“La nostra priorità ora è garantire il rispetto delle disposizioni del governo e assicurare la sicurezza sanitaria per i nostri operatori. Abbiamo dovuto in parte cambiare mestiere e preoccuparci di procurarci gli indispensabili dispositivi di protezione, in parte ci stiamo riuscendo grazie anche ai rapporti con la Cina, ma tutti dovremmo avere consapevolezza che, se la priorità è indubbiamente quella di proteggere gli operatori sanitari, l’operatività della logistica viene in seconda linea, se non viene garantito il flusso di merci e di prodotti è l’intero castello che crolla”, spiega il presidente dell’Adsp adriatica orientale, che riassume anche come sta funzionando il porto di Trieste e l’intera organizzazione.

“Tutti gli addetti del settore impiegatizio sono passati a lavorare in smart working, garantiamo l’operatività delle principali attività e possiamo anche dire che il porto sta andando bene, non ci sono crolli del traffico container, che anzi si attesta più o meno sui livelli dell’anno scorso. Trieste sfrutta anche i vantaggi di essere il primo porto per le movimentazioni ferroviarie in Italia; quasi il virus avesse voluto darci una lezione per l’efficienza del sistema logistico, il treno dimostra anche in questa occasione tutti i suoi vantaggi. Il personale umano, cioè quello più aggredito a livello sanitario e più bisognoso di protezione, è molto ridotto, per i nostri convogli che arrivano fino alla frontiera sono coinvolti solo due macchinisti, al valico il treno è addirittura preso in consegna da personale di altro paese, il timore del contagio che ha creato tanti problemi al settore automobilistico è ridotto davvero al minimo”, spiega D’Agostino.

Tutto bene, dunque? “Sarebbe una follia solo pensarlo, i problemi ci sono eccome, perché la logistica è una variabile dipendente della produzione, dei consumi, e qui il fermo è totale, possiamo già stimare un meno 50% del movimento economico globale di questo periodo, ma i conti si potranno fare solo alla fine.

Non vorrei, poi, aver dato l’impressione di dipingere un quadro fin troppo idillico: i problemi non mancano e non sono mancati soprattutto con il graduale espandersi dell’epidemia, ad esempio alle frontiere dell’Est Europa abbiamo vissuto seri problemi dopo che la Croazia ha chiuso le frontiere, seguita subito dopo dalla Slovenia: si è fermato anche il flusso dei camionisti provenienti da quei paesi, timorosi di non poter poi rientrare sempre per motivi di prevenzione sanitaria.

Più o meno come logica conseguenza, anche su questo versante è aumentata la richiesta di treni, ma anche lì occorrono garanzie per organizzare i trasporti, che funzionano invece efficacemente sui transiti di Tarvisio e del Brennero, costituendo anzi uno sbocco molto importante per le merci”, spiega il presidente della Adsp.

Non c’è, però, solo il traffico di merci….

“Il traffico passeggeri dal porto di Trieste non è mai stato rilevante, ma tutto ciò dove interviene l’elemento umano è entrato in crisi, in alcuni casi con un fermo pressochè totale. Il traffico Ro-Ro di trasporto delle auto, ad esempio, richiede comunque l’impiego di un elevato numero di personale che poi deve anche concentrarsi nelle attività, e questo a prescindere che i fermi produttivi partono molto spesso già dalla fabbrica. C’è poi la crisi del settore crocieristico, che meriterebbe quasi un capitolo a parte: nel 2020, erano state ordinate venti nuove grandi navi, la produzione ovviamente si è interrotta e nella nostra zona a subirne le conseguenze di questa crisi è Fincantieri, cioè una delle realtà più importanti della nostra area. Ma, in generale, a preoccupare sono proprio le nubi che si addensano sul movimento crocieristico: le navi coinvolte dai contagi sono rimaste e rimangono comunque ferme con tutto il loro carico di personale e di funzioni, le prenotazioni sono crollate ed è prevedibile che occorrerà parecchio tempo prima che il settore possa iniziare a risalire la china, e sono ben note le conseguenze economiche per tutto l’indotto che un arretramento del mercato di tal genere può determinare”, sottolinea D’Agostino, che riprende poi uno dei temi su cui più si è soffermato, nei convegni come nelle istituzioni, negli ultimi tempi, vale a dire il ruolo del pubblico, come sottolineato anche nell’ultimo numero della rivista dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in un articolo-intervista intitolato non a caso “Riscopriamo il ruolo del pubblico”.

“Riscopriamo il ruolo del pubblico”

Spiega Zeno D’Agostino: “Forse uno dei pochi aspetti positivi di questa pandemia mondiale è di aver mostrato che giriamo con una cassetta degli attrezzi del tutto inadeguata a risolvere situazioni di shock globale come questa, che sono purtroppo destinate a ripetersi, semmai non nelle stesse forme e con la stessa virulenza, ma con conseguenze comunque pesanti o più o meno devastanti. La prima lezione che dovremmo trarre è che non esistono vie di salvezza individuali, lo ha dimostrato l’Italia nel novero delle nazioni, ma pensiamo a cosa significa questo per la singola impresa, anche la più potente e organizzata, e – all’apparenza – indistruttibile secondo le logiche del mercato. La seconda lezione è che una logica che definiremmo puramente mercatista (e che potremmo far coincidere con gli accordi di Bretton Woods, che oltre a fondare l’ordine economico mondiale vollero anche porre limiti all’azione degli Stati, che a sua volta aveva portato alla grande crisi del ’29) oggi non è più sostenibile, perché questa crisi ha mostrato inoppugnabilmente che solo gli Stati hanno la capacità di rispondere ad eventi catastrofici di questo livello.

Nello stesso tempo, questa crisi ha mostrato anche l’altra faccia della medaglia, e cioè che neanche i singoli Stati possono sperare di salvarsi se non stanno all’interno di organizzazioni sovranazionali che ne consentano di superare i limiti di dimensione, di potenza economica, di disponibilità materiale di risorse.

E qui veniamo al ruolo cruciale dell’Europa, troppo occupata a difendere astratti principi diventati in alcuni casi antistorici, e fin troppo perplessa e attonita nel prepararsi agli eventi, più o meno come i miei amabili interlocutori di ESPO, che mi guardavano come un ircocervo perché mettevo in guardia dall’arrivo del Covid-19”, sottolinea il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale.

L’opinione di Zeno D’Agostino sul ruolo attuale dell’Europa è ben sintetizzata nell’intervista a PortNews, e vale la pena riprodurla.

Dice D’Agostino, a proposito di un certo atteggiamento “tafazzista” dell’Unione Europea: “In un’epoca come la nostra servono società di Stato ed enti pubblici forti, preparati cioè ad affrontare situazioni come quella che stiamo vivendo. Bruxelles si sta muovendo nella direzione opposta, operando con l’intento di demolire i nostri campioni nazionali. L’atteggiamento che l’UE ha avuto nei confronti di Fincantieri e dell’acquisizione di STX lo dimostra chiaramente”. Non è il solo armamentario della cassetta degli attrezzi oggi adottata dalla UE ad essere disfunzionale, anche lo strabismo con cui da un lato si penalizzano i campioni europei, e – dall’altro – si consente invece ad imprese di Stato straniere di muoversi con capacità imprenditoriali e disponibilità economiche infinite, costituisce un’altra forma di “tafazzismo”.

Osserva D’Agostino: “Mentre l’UE bacchetta le Autorità di Sistema Portuali, chiamandole a verificare se si debba applicare l’Iva alle loro attività “economiche”, diverse società pubbliche – di diretta emanazione di Stati extra-europei – si stanno muovendo con disinvoltura all’interno dei confini comunitari, comprandosi terminal, porti e infrastrutture strategiche. Queste società di Stato hanno da noi la stessa libertà di azione che avrebbe un privato. Si tratta di un paradosso”.

La conclusione del ragionamento di D’Agostino riassume la critica al sistema iper-liberista europeo, che oggi appare anacronistico: “Non siamo più ai tempi di Bretton Woods. Bisogna che Bruxelles lo comprenda. I soggetti economici di carattere pubblico non devono essere condannati ogniqualvolta provino – virtuosamente – a intervenire nel libero mercato per correggerne le devianze. La mano invisibile di Adam Smith esiste solo se c’è una sana concorrenza, e per garantire una sana concorrenza serve un’amministrazione pubblica competente e preparata.

D’altronde era proprio questa la tesi che il filosofo ed economista scozzese sosteneva nella sua Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”; insomma, “L’epoca che stiamo vivendo, caratterizzata da un alto tasso di imprevedibilità, ha bisogno di campioni pubblici e ha bisogno di burocrati illuminati che lo capiscano”, conclude il presidente dell’Autorità di sistema Mar Adriatico Orientale e vice-presidente di ESPO, in questa intervista rilasciata prima ancora che la crisi assumesse le dimensioni di una pandemia tra le più gravi a livello internazionale.

E il virus Sars-CoV-2, della famiglia coronavirus, che provoca la malattia Covid-19, si è incaricato di dargli ulteriormente ragione.

Pubblicato da AD il: 20/3/2020 h 11:56 - Riproduzione riservata