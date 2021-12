Zanon (FVG): bene nuovo collegamento ferroviario diretto Udine-Pordenone-Milano con Italo

(FERPRESS) -Trieste, 9 DIC – “L’attivazione del nuovo collegamento ferroviario diretto Udine-Pordenone-Milano da parte della società Italo Spa, a partire da domenica 12 dicembre, conferma che il nostro è un territorio attrattivo sul quale investire”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Emanuele Zanon (Regione Futura), ricordando come “il collegamento veloce della tratta trasversale Nordest-Nordovest ha un effetto positivo su tutta l’area friulana, in particolare quella pordenonese.”

Pubblicato da Giulia Riva il: 9/12/2021 h 15:38