Zampieri: accordo con Ministero dell’Ambiente per progetti di analisi e riduzione dell’impronta ambientale dei trasporti

(FERPRESS) – Roma, 9 FEB – Nuovo traguardo “verde” per Zampieri Holding Srl, azienda leader in Italia nel settore del traporto di merci su strada con headquarters a Roma, che ogni anno calcola annualmente l’impronta di carbonio (Carbon Footprint) dei propri servizi di trasporto su strada.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it