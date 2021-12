XVI Convegno Nazionale ASSTRA “Next Generation Mobility: le imprese della mobilità leva per la trasformazione sostenibile del sistema-Paese”

(FERPRESS) – Roma, 7 DIC – Torna dopo due anni di assenza il convegno nazionale di ASSTRA, l’appuntamento annuale dell’Associazione Nazionale del Trasporto Pubblico Locale, che si pone sul panorama della mobilità, e in particolare del trasporto collettivo, come la principale piattaforma di dibattito pubblico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it