World Capital: con lockdown il 42,4% degli operatori ha avuto delle criticità nella gestione della merce in arrivo

(FERPRESS) – Milano, 28 SET – Negli scorsi mesi la macchina logistica ha dimostrato di avere uno spirito forte e resiliente, riuscendo a reagire meglio di altri comparti all’impatto provocato dal Covid-19.

Eppure alcuni effetti della pandemia hanno influenzato anche il settore logistico, soprattutto a causa delle misure di contenimento e del periodo di lockdown imposto.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it