WizzAir: Filt, benvenuta nel mercato domestico ma è necessaria applicazione contratto nazionale del trasporto aereo

(FERPRESS) – Roma, 2 SET – “Benvenuta Wizzair nel mercato domestico ma è indispensabile l’applicazione del contratto nazionale del trasporto aereo, quale riferimento minimo per tutte imprese del settore che operano nel nostro paese”.

[dc+Così il segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito sull’annuncio della compagnia ungherese di avviare da ottobre due voli giornalieri da Milano Malpensa a Catania e a Palermo, spiegando che “non accetteremo repliche dei comportamenti scorretti di alcune compagnie low cost come Ryanair.”

“Il trattamento minimo contrattuale per le compagnie e le imprese del settore – prosegue il dirigente nazionale della Filt Cgil – rappresenta una misura fondamentale. Ci aspettiamo a breve – dice infine Cuscito – una convocazione da Wizzair per avviare un confronto con il sindacato per far sì che non siano low cost i diritti dei lavoratori”.

Pubblicato da COM il: 2/9/2020 h 09:12 - Riproduzione riservata