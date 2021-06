Wetaxi e Trenitalia: si integrano la velocità dei treni e la capillarità del servizio taxi

(FERPRESS) – Roma, 22 GIU – Wetaxi, l’app chiama taxi 100% italiana che per prima ha introdotto la Tariffa Massima Garantita, annuncia una partnership esclusiva con Trenitalia (Gruppo FS Italiane) con il claim “L’integrazione che semplifica il viaggio”. La partnership fra Wetaxi e Trenitalia unisce la capillarità del servizio taxi alla velocità e la comodità dei treni.

