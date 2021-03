Westport Fuel Systems Italia entra in H2IT, Associazione Italiana Idrogeno e Celle Combustibili

(FERPRESS) – Cherasco, 23 MAR – Westport Fuel Systems Italia, annuncia di essere ufficialmente membro di H2IT, l’Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile, la principale associazione italiana nel settore dell’idrogeno, che ha accolto la candidatura avanzata lo scorso 18 febbraio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it