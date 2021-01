Westport Fuel Systems annuncia la collaborazione con Scania per un progetto di ricerca sui motori a idrogeno a iniezione diretta

(FERPRESS) – Roma, 25 GEN – Westport Fuel Systems Inc. (“Westport Fuel Systems”) annuncia di aver concordato con Scania l’avvio di un progetto di ricerca per l’applicazione del suo sistema di alimentazione HPDI 2.0TM ad idrogeno al più recente motore per veicoli industriali Scania.

I risultati dei test preliminari sono attesi nella seconda metà del 2021.

David M. Johnson, amministratore delegato di Westport Fuel Systems, ha commentato: “La nostra

specializzazione è lavorare con i combustibili gassosi. L’utilizzo dell’idrogeno in un motore a combustione interna

con il nostro sistema di alimentazione HPDI potrebbe offrire un nuovo percorso competitivo in termini di costi e

di riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti. Questa entusiasmante evoluzione della nostra tecnologia

brevettata potrebbe fornire un’alternativa economica e competitiva alle celle a combustibile fornendo, allo stesso

tempo, un profilo simile di riduzione delle emissioni di gas serra”.

“Abbiamo investito presto nelle tecnologie a idrogeno e, in futuro, ciò che apprenderemo da questo progetto di

ricerca ci consentirà di fornire la migliore offerta possibile ai nostri clienti”, ha affermato Eric Olofsson,

consulente tecnico senior di Scania Powertrain Research & Technology.

