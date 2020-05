Webuild in shortlist per ulteriore ferrovia leggera da 1,7 mld di dollari canadesi ad Edmonton, Canada

(FERPRESS) – Milano, 12 MAG – Webuild (Salini Impregilo) è in shortlist per la progettazione e la realizzazione del progetto del valore di 1,7 miliardi di dollari canadesi (€1,15 miliardi) del Valley Line West Light Rail Transit – LRT di Edmonton, in Canada, la seconda tratta della Valley Line lunga complessivamente 27 chilometri, che sarà attiva tra i quartieri ovest e sud-est della città.

Pubblicato da COM il: 12/5/2020 h 16:13 - Riproduzione riservata