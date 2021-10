Webuild: Salini (AD), PNRR sia occasione per introdurre riforme strutturali. Formare risorse e fare reskilling

(FERPRESS) – Milano, 25 OTT – “La formazione professionale e la sicurezza sul lavoro sono temi che occorre gestire con priorità ed urgenza, se vogliamo garantire gli obiettivi di crescita accelerata previsti dal PNRR e dai piani di ripresa collegati. Serve una alleanza trasversale pubblico-privato, un impegno congiunto, affinché i nuovi investimenti si traducano subito in nuova occupazione di qualità e duratura nel tempo. Serve favorire una cultura diffusa della sicurezza sul lavoro, affinché le accelerazioni richieste nella realizzazione delle opere siano garantite da processi esecutivi in totale sicurezza per i lavoratori di tutta la filiera. Il settore necessita di un nuovo modello di produzione di filiera come avviene in altri comparti, che renda il sistema coeso nelle sfide e più efficiente e competitivo nella esecuzione del PNRR nei tempi sfidanti che sono previsti”. Così Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, intervenendo al 36° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Napoli.

Pubblicato da COM il: 25/10/2021 h 10:59 - Riproduzione riservata