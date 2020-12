Webuild: partiti in anticipo i lavori sulla Linea Alta Velocità Verona-Padova

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – Partiti in anticipo sul cronoprogramma i lavori della linea ad alta velocità ed alta capacità (AV / AC) Verona-Padova nella tratta Verona – Bivio di Vicenza. L’opera, realizzata dal consorzio IRICAV DUE – costituita per circa l’83% dal Gruppo Webuild e per il 17% da Hitachi Rail STS – ha un valore di circa 2,5 miliardi di euro, nell’ambito di un investimento complessivo da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di oltre € 2,7 miliardi.

Pubblicato da COM il: 3/12/2020 h 11:30 - Riproduzione riservata