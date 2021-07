Webuild: nuovo breakthrough per il Terzo Valico dei Giovi. Avanzamento degli scavi ad oltre il 68%

(FERPRESS) – Genova, 16 LUG – È stato raggiunto oggi un nuovo traguardo nei cantieri del Terzo Valico dei Giovi, la più importante infrastruttura per la mobilità sostenibile oggi in costruzione in Italia, realizzata da Webuild e commissionata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). A solo un mese di distanza il cantiere di Fegino è protagonista di un nuovo breakthrough, tra la galleria di interconnessione di Voltri, binario dispari, e un camerone della Galleria di Valico, che sarà la più lunga d’Italia con i suoi 27 km, già precedentemente realizzato. Il binario pari era già terminato a dicembre 2020 e con la nuova milestone l’interconnessione è quasi ultimata. Gli scavi complessivi dell’opera hanno raggiunto un avanzamento progressivo pari ad oltre il 68% del totale.

Pubblicato da COM il: 16/7/2021 h 15:16 - Riproduzione riservata