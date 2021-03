Webuild: installato primo dei tre viadotti da 2.500 tonnellate sulla Napoli-Cancello dell’AV/AC Napoli-Bari

(FERPRESS) – Napoli, 30 MAR – Nuova milestone per Webuild sulla linea ad alta velocità-capacità Napoli-Bari, opera commissionata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane): è stato infatti installato, nel comune di Acerra, il primo dei tre ponti ad arco della tratta Napoli-Cancello, progettata da Italferr (Gruppo FS Italiane), soluzione ingegneristica all’avanguardia che consente di minimizzare gli impatti sul traffico in fase di costruzione.

