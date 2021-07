Webuild: Iacovone, sostenibilità, digitalizzazione e piattaforme dati per un nuovo modo di costruire

(FERPRESS) – Milano, 26 LUG – “La pandemia ha evidenziato il bisogno di un nuovo concetto di città e di infrastrutture. Tre sono i driver che segneranno i prossimi dieci anni nel modo di costruire e che devono guidare oggi il settore delle costruzioni: sostenibilità, digitalizzazione e piattaforme dati”. È quanto ha dichiarato il presidente Webuild Donato Iacovone, nel corso di un intervento al convegno “Quale Città”, dedicato al tema del futuro sostenibile degli insediamenti urbani e delle nuove esigenze abitative.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it