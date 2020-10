Webuild: controllata statunitense Lane si è aggiudicata contratto da 176 mln di dollari per realizzare progetto stradale in Texas

(FERPRESS) – Roma, 2 OTT – Il Gruppo Webuild, tramite la controllata statunitense Lane, si è aggiudicato un contratto del valore di 176 milioni di dollari per la realizzazione del progetto stradale in Texas, consolidando la propria presenza nel Nord America, il suo più grande mercato di riferimento per ricavi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 2/10/2020 h 12:13 - Riproduzione riservata