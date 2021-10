Webuild: cantieri aperti alla cittadinanza a Parigi per la Linea 16 Lotto 2 del Grand Paris Express

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – Diverse migliaia di persone hanno preso parte all’Open Day organizzato sabato 16 ottobre a Parigi per il Grand Paris Express , la più grande iniziativa di mobilità sostenibile in Europa, per mostrare in trasparenza l’andamento dei lavori alla cittadinanza . Il programma delle visite, offerto da Société du Grand Paris , ha coinvolto quattro cantieri della futura Linea 16 che Webuild sta realizzando con il suo partner francese. Un progetto visionario che nel suo complesso collegherà i comuni dell’Île-de-France, estendendo la rete metropolitana e ferroviaria esistente con 200 km di linea e 68 stazionie integrando nel tessuto urbano anche le periferie più lontane.

19/10/2021