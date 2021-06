Webuild avvia il programma di vaccinazioni anti-covid nei cantieri italiani

(FERPRESS) – Milano, 10 GIU – Parte oggi nei cantieri italiani del Gruppo Webuild il programma anti-Covid “vaccinazione in azienda” lanciato dal Governo e gestito dalle Regioni. Con l’adesione al piano, il Gruppo continua a confermare il proprio impegno di responsabilità sociale nella lotta contro il Covid, a fianco delle istituzioni per creare le condizioni per il rilancio dell’economia e dell’occupazione futura del Paese. Il Gruppo si è messo da subito a disposizione con le proprie strutture e persone nelle Regioni che hanno aperto tale opportunità alle imprese, per alleggerire il peso sui centri vaccinali e contribuire alla ripresa anche delle imprese della filiera nel minor tempo possibile.

Pubblicato da COM il: 10/6/2021 h 12:44 - Riproduzione riservata