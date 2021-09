Webuild: a controllata Lane contratto da USD 236 mln per North Carolina Highway Expansion project

(FERPRESS) – Milano, 2 SET – Lane, società americana del Gruppo Webuild, ha ottenuto l’aggiudicazione del contratto da 236 milioni di dollari (200 milioni di euro) per l’ampliamento di una sezione dell’autostrada I-40 in North Carolina, negli Stati Uniti, per il decongestionamento del traffico pendolare durante le ore di punta.

Il contratto, al 100% Lane, porta ad oltre 10 miliardi di euro il valore totale consolidato dei nuovi ordini che Webuild ha acquisito, ha in corso di finalizzazione o per cui è risultata migliore offerente da inizio anno, e a cui vanno aggiunti gli ulteriori 13 miliardi di euro relativi al contratto per la realizzazione della prima linea ferroviaria ad alta velocità in Texas, sempre negli Stati Uniti.

Pubblicato da COM il: 2/9/2021 h 10:36 - Riproduzione riservata