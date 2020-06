WEBINAR Sustainable Tour: Logistica urbana e transizione energetica. Giovedì 18 giugno

(FERPRESS) – Roma, 8 GIU – “LOGISTICA URBANA: DA ULTIMO MIGLIO A ZERO EMISSION”: questo il titolo del secondo appuntamento del Sustainable Tour 2020, che si svolgerà giovedì 18 giugno alle 15.30 sulla piattaforma telematica di Ecomondo, il più importante appuntamento italiano legato alla green technology. L’evento di giugno servirà quindi da avvicinamento alla kermesse romagnola, in programma quest’anno a Rimini dal 3 al 6 novembre, tradizionalmente ospite della tappa conclusiva del Sustainable Tour, nonché la premiazione del Sustainable Truck of The Year.

Al centro del secondo appuntamento del Sustainable Tour 2020 del 18 giugno, che anche questa volta si svolgerà rigorosamente online in modalità webinar, la transizione verso motorizzazioni alternative delle imprese che effettuano trasporti in ambito urbano nonché della logistica dell’ultimo miglio. Tra i relatori, Amsa, Consorzio italiano biogas (Cib), Iveco e Scania. La seconda tappa segue l’evento del 29 aprile in cui i maggiori player del mondo dell’autotrasporto e della logistica avevano discusso sugli scenari che il settore si sarebbe trovato ad affrontare nel post-coronavirus.

Il mondo energetico è dominato da forti contrasti ed incertezze, bloccato da una moltitudine di annunci e buoni propositi a cui tuttavia non fanno seguito azioni e contromisure concrete. Per esempio, guardando al Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana, per quanto riguarda l’autotrasporto è previsto un fondo aggiuntivo di 20 milioni di euro per i pedaggi autostradali: le imprese di trasporto urbano, i cui mezzi ovviamente non transitano in autostrada, ne sono escluse. Il trasporto urbano, nonostante le importanti riduzioni di emissioni sul lungo periodo, continua ad essere uno dei maggiori responsabili delle emissioni di gas serra del Pianeta.

Connect, Talk&Share, la piattaforma per il futuro della sostenibilità

Il webinar, organizzato da EvenT (la piattaforma nata dalle sinergie di Vado e Torno e Trasportare Oggi in Europa) in collaborazione con Iveco, Mercedes-Benz Trucks e Scania, affronterà queste tematiche attraverso le parole dei protagonisti del settore: un think tank di persone ad alto know-how che, grazie all’iniziativa “Connect, Talk&Share” – ideata proprio dalla kermesse Ecomondo con l’Italian Exhibition Group – permette di incontrarsi grazie alla tecnologia, in un nuovo ambiente di lavoro che accoglie la dimensione sociale, tecnica, scientifica favorendo le nuove idee e la loro discussione. L’intento è quello di dare alla business community la possibilità di concorrere alla creazione di valore condiviso attraverso la discussione di iniziative, di storie, di saperi, idee e progetti legati all’ambiente, all’energia e ai nuovi modelli di business del futuro.

Il palinsesto “Connect, Talk&Share”, fino ad ora, ha spaziato da appuntamenti incentrati sull’European Green Deal (“Come e se cambierà “l’European Green Deal” alla luce della pandemia”), sulla mobilità futura (Mobilità futura: Stop and Go), sulle utilities (“Mission e ruolo delle utilities come acceleratori del cambiamento”) fino ad arrivare al ruolo delle fonti rinnovabili (“Come possono ripartire le rinnovabili? Tempi – misure – proposte concrete”). I prossimi webinar, prima della seconda tappa del Sustainable Tour 2020 il 18 giugno, saranno “Acqua al tempo del Covid19…e dopo (Venerdì 29 Maggio, 15:30) e “La Bioindustria italiana per la rigenerazione territoriale e il green deal del Paese” (5 giugno 16:30-18:00).

⇒ Guarda il programma⇐

&

⇒ Iscriviti subito al webinar! ⇐

Pubblicato da RED il: 8/6/2020 h 15:54 - Riproduzione riservata