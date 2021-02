Webinar su Tecnologie di mobilità e Recovery Plan: Sassoli (Club Italia), eliminiamo il cartaceo

(FERPRESS) – Roma, 17 FEB – “Stiamo vivendo un momento storico che non possiamo sprecare per rilanciare il settore del TPL verso una nuova normalità (che ci auguriamo avvenga presto) e con standard nazionali nettamente superiori a oggi”, ha detto Piero Sassoli, presidente di Club Italia, chiudendo ieri il webinar su Tecnologie di mobilità e Recovery Plan.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it