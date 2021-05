Webinar “La mobilità del futuro”: Masutti (Rfi), intermodalità, efficienza e connettività ma anche attrezzaggio con ERTMS del 100% di rete e flotta entro 2035

(FERPRESS) – Roma, 20 MAG – «Il trasporto ferroviario, intrinsecamente sostenibile, può e deve dare un contributo fondamentale alla costruzione della mobilità del futuro». Comincia così l’intervento che Anna Masutti, Presidente di Rete Ferroviaria Italiana, ha rilasciato in esclusiva all’Osservatorio Economico e Sociale Riparte l’Italia in occasione del webinar online dal titolo “La mobilità del futuro”. L’evento, moderato dal giornalista Luca Telese, ha visto tra gli ospiti anche Claudio De Vincenti (Presidente Aeroporti di Roma) e Massimo Simonini (AD Anas).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it