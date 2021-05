Webinar FerPress: mobilità locale e sostenibile. Dopo l’alta velocità, la priorità va ai territori. Al via il 4 giugno

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – Dopo l’alta velocità la priorità va ai territori, ad una mobilità locale e sostenibile. L’Italia ha affrontato egregiamente e, in buona parte risolto, i collegamenti interurbani con la AV lungo l’asse Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Torino.

Ma molto c’è da fare ancora per il mezzogiorno così come per le singole aree interne metropolitane dove permangono livelli di traffico e di inquinamento atmosferico critici spesso gestiti da sistemi di governance antiquati. Questo è lo scenario oggetto dei quattro incontri organizzati da Ferpress, dove i principali referenti della mobilità locale cercheranno di evidenziare le problematiche e trovare soluzioni da sottoporre sia all’attenzione della politica territoriale sia di quella nazionale.

Il tema diventa vitale se si vuole cercare di dare un assetto alla mobilità urbana sostenibile soprattutto alla luce dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green New Deal dell’Unione Europea: adeguare le nostre città a quelle europee del XXI secolo.

Varie le criticità che vanno affrontate e risolte: dalla programmazione integrata alla governance pubblica e all’operatività “privatistica”, dall’interazione tra mobilità e urbanistica (specie nelle periferie) alla logistica delle merci, dai territori di competenza alle risorse necessarie e certe, dall’ottimizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, quale quello ferroviario, all’utilizzo degli spazi e delle aree delle stazioni per servizi ai cittadini.

Dal Recovery Plan di fine aprile si può già definire un quadro degli obiettivi e delle risorse a disposizione per dare un contributo fondamentale alla rigenerazione urbana e in particolare della mobilità locale. Rimane il tema a questo punto “bollente” di verificare cosa fare e soprattutto di come farlo anche per rispettare tempi e risorse disponibili europee e nazionali e, perché no, anche private.

L’intero ciclo è coordinato da Claudio Cipollini, Lorenzo Gallico e Pietro Spirito.

Ogni incontro tratterà del proprio contesto comunale e questo consentirà di approfondire sia i vari aspetti territoriali sia di avere alla fine un quadro complessivo generale delle principali città italiane di confronto e di proposte locali.

Le date, in modalità webinar, saranno Napoli 4 giugno c.a. ore 18, Roma 8 giugno ore 18, Torino 11 giugno ore 18 e a seguire Milano, Bologna e Firenze.

Gli eventi si potranno seguire sulla pagina di Facebook di Ferpress

Pubblicato da RED il: 28/5/2021 h 14:21 - Riproduzione riservata