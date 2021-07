Webinar Fast Confsal “Lavorare nei trasporti tra covid e mancate vaccinazioni”. Domani online

(FERPRESS) – Roma, 5 LUG – Si terrà il 6 luglio l’evento “Lavorare nei trasporti tra covid e mancate vaccinazioni”, organizzato da Fast Confsal con DIGITAL DEBATE LIVE sulla pagina facebook @Confsalnet e su www.confsal.it.

Questo il programma:

Angelo Raffaele Margiotta Segretario Generale CONFSAL

Introduzione

Pietro Serbassi Segretario generale FAST-CONFSAL

I dati degli infortuni da Covid-19

Silvia D’Amario Coordinatore Generale della Consulenza Statistico Attuariale INAIL

I postumi e il Long Covid

Patrizio Rossi Sovrintendente Sanitario Centrale INAIL

Il punto di vista della Confsal

Michele De Nuntiis Responsabile Dipartimento Igiene e Sicurezza sul lavoro Confsal

I punti vaccinali nelle aziende del settore

Enzo Solaro CONFETRA – Segretario generale FEDIT

Giuseppe Vinella Presidente ANAV

Pierangelo Albini Direttore Area Lavoro e Welfare Confindustria

Confronto con Parlamento e Istituzioni

Sen. Annamaria Parente Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità

On. Daniele Leodori Vice Presidente Regione Lazio , Assessore Programmazione Economica, Bilancio,

Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale,

Accordi di Programma e Conferenza di Servizi

Sen. Maffoni Gianpietro Vice Presidente della Commissione d’Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia,

sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi pubblici e privati

Sen. Pierpaolo Sileri Sottosegretario di Stato per la salute

Modera: Giorgio Pogliotti Giornalista Il Sole24Ore

Pubblicato da GR il: 5/7/2021 h 12:15 - Riproduzione riservata