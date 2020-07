Webinar: domani 2 luglio, incontri per tutti TTS Italia, Club Italia, Sipotra e Blue Economy Summit

(FERPRESS) – Roma, 1 LUG – La “due giorni” dei Webinar e degli eventi on-line. Mai come in questo inizio di luglio si sono accavallate iniziative on-line nel settore dei trasporti e della logistica.

Domani, 2 luglio è la giornata clou dell’anno. Si comincia alle 10.30 con l’evento organizzato da TTS Italia di incontro con i comuni italiani su Smarter Italy, un programma del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione (MID) – Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e attuato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). Nel primo Webinar si parla di Milano.

Nel primo pomeriggio, alle 14.30 l‘ultimo dei nove Webinar organizzati da Club Italia in collaborazione con Ferpresd sul tema della bigliettazione elettronica. Al centro della discussione le esperienze del Gruppo Arriva, di HID Global e di Fairtiq.

Alle 17 la presentazione del Rapporto 2019 di Sipotra con l‘introduzione del suo presidente Mario Sebastiani e le conclusioni affidate al sottosegretario del MIT Salvatore Margiotta. Saranno presenti Tiziano Treu, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Alessandro Pajno, Presidente Emerito del Consiglio di Stato, un esponente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Andrea Camanzi, Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Alessio Quaranta, Direttore generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Claudio De Vincenti, Università di Roma La Sapienza e Università Luiss Guido Carli, Franco Bassanini, Presidente della Fondazione Astrid.

Ma non è finita nel corso della giornata, e fino al 3 luglio proseguono le iniziative del Blue Economy Summit di Genova, mentre a mattina del 3 luglio Asstra e Intesa San Paolo presenteranno il Rapporto 2020 sulle “Performance delle imprese di trasporto pubblico locale”.

Tutto on-line, tutti gli indirizzi su Ferpress, nella sezione Eventi

