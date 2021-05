Webinar di “Obbligati a Crescere”. FS all’incontro organizzato da Caltagirone Editore alla presenza di ministri e realtà aziendali

(FERPRESS) – Roma, 7 MAG – Transizione ecologica e rivoluzione digitale come assi portanti della strategia con cui le imprese si misureranno nell’ambito di Next Generation EU, verso un’economia capace di reagire nel breve e lungo periodo alla fase storica segnata dal Covid-19. Se ne è parlato ieri alla presenza di istituzioni – quattro i ministri intervenuti – e importanti imprese in un webinar organizzato dalle testate del Gruppo Caltagirone Editore dal titolo Il Piano – L’economia della prossima generazione, nell’ambito dell’iniziativa “Obbligati a Crescere” e moderato dai giornalisti Maria Latella e Osvaldo De Paolini, Vicedirettore Vicario de Il Messaggero.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/5/2021 h 11:23 - Riproduzione riservata