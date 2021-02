Webinar CIFI su fattori umani e organizzativi nel sistema di gestione della sicurezza. Il 16 febbraio

(FERPRESS) – Roma, 10 FEB – Integrare i fattori umani e organizzativi nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza, è quanto richiesto al punto 4.6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762. Nel webinar CIFI del 16 febbraio ore 15:00, alcuni dei più autorevoli esperti in materia illustreranno:

quali sono le normative e le metodologie di riferimento a livello europeo ed italiano;

cosa è l’ergonomia e perché gli ingegneri ferroviari collaborano con gli psicologi del lavoro e dell’organizzazione;

quale è l’approccio usato in aeronautica e cosa possiamo applicare in ferrovia;

esempi operativi per comprendere come integrare e gestire i Fattori Umani e Organizzativi (HOF) all’interno del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).

Iscrizioni e locandina alla pagina web https://www.ferrovie.academy/convegni/fattori-umani-in-sgs-delle-ferrovie/

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con:

ERA, Agenzia dell’Unione Europea per le Ferrovie;

ANSIFISA, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;

RFI, Rete Ferroviaria Italiana;

ENAV, Ente Nazionale di Assistenza al Volo;

SIPLO, Società Italiana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione

Introduzione dell’ing. Fabio Croccolo, Direttore ANSFISA, con Paolo Genovesi, Amministratore CIFI e Antonia Ballottin, Vice Presidente SIPLO

La parecipazione all’evento è gratuita.

10/2/2021