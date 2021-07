Webinar: ASSTRA, Binari d’Italia: la grande bellezza”. Stamattina diretta YouTube e Facebook

(FERPRESS) – Roma, 15 LUG – Si terrà il 15 luglio il webinar ASSTRA “Binari d’Italia: la grande bellezza” con diretta sulle pagine Facebook di FerPress e ASSTRA.

Questo il programma:

10.00 Apertura dei Lavori

Andrea Gibelli- Presidente ASSTRA

Intervengono:

Massimo Garavaglia – Ministro del Turismo (contributo video)

Enrico Giovannini – Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (contributo video)

10.45 Tavola Rotonda

Coordina: Antonio Riva – Ferpress

Fulvio Bonavitacola – Coordinatore IV Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del

territorio, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Maurizio Castelletti – DG Move, Commissione Europea

Giuseppe Catalano – Coordinatore Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo

sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza, MIMS

Alessandro Laschi – Responsabile dei Rapporti Istituzionali per il Settore Ferroviario, ANSFISA

Romina Mura – Camera dei Deputati

Enrico Maria Pujia – Direttore Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie,MIMS

12.30 Interventi programmati

Luigi Cantamessa – Direttore Fondazione FS Italiane

Anna Donati – Portavoce Alleanza per la Mobilità Dolce

Massimo Nitti – Presidente Sezione Trasporto Ferroviario ASSTRA

Alberto Sgarbi – Presidente FIFTM

Pubblicato da GR il: 15/7/2021 h 10:08 - Riproduzione riservata