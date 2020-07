Webfleet Solutions lancia le funzionalità dedicate ai veicoli elettrici

(FERPRESS) – Roma, 23 LUG – Con la sostenibilità sempre più in alto nell’agenda globale, è chiaro che i veicoli elettrici avranno un ruolo significativo nel futuro delle flotte commerciali. Webfleet Solutions, il principale fornitore di soluzioni telematiche in Europa, offre supporto ai propri clienti attraverso una gestione dei veicoli elettrici basata sui dati.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it