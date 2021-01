Webfleet Solutions e Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH lanciano il programma OEM.connect

(FERPRESS) – Milano, 14 GEN – Webfleet Solutions, il fornitore di servizi telematici numero uno in Europa e parte di Bridgestone, ha annunciato oggi che Mercedes-Benz Connectivity Services ha aderito al suo programma di partnership OEM.connect. Ciò significa che le autovetture e i furgoni Mercedes-Benz con connettività di serie sono pronti per connettersi con la piattaforma di servizi WEBFLEET di Webfleet Solutions. Eliminando la necessità di installazioni hardware post-vendita, la soluzione integrata rende più veloce, più facile ed economico per i fleet manager l’utilizzo della tecnologia telematica.

Pubblicato da COM il: 14/1/2021 h 10:52 - Riproduzione riservata