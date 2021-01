Webfleet Solutions e Lytx: soluzione integrata per maggiore sicurezza del conducente e del veicolo

(FERPRESS) – Milano, 26 GEN – Webfleet Solutions, uno dei principali fornitori di telematica al mondo e parte di Bridgestone, sta collaborando con Lytx, un fornitore leader globale di soluzioni di telematica video per le flotte, per offrire una soluzione integrata basata sui video. WEBFLEET Video è una perfetta integrazione della tecnologia della fotocamera di Lytx nel sistema di gestione della flotta di Webfleet Solutions. Gli utenti saranno in grado di accedere e gestire sia i loro veicoli che le loro telecamere di bordo tramite WEBFLEET, la pluripremiata piattaforma di gestione della flotta, che offre un’esperienza di interfaccia unica.

WEBFLEET Video combina i dati del veicolo e di guida di Webfleet Solutions con la tecnologia avanzata di visione artificiale (MV) e intelligenza artificiale (AI) di Lytx per fornire agli utenti il contesto completo di come la loro flotta stia operando su strada. Ciò offre all’utente una visione più approfondita degli eventi critici, aiutandoli a prevenire incidenti, aumentare la sicurezza per il conducente, migliorare l’efficienza della flotta e ridurre la frequenza e il costo delle richieste di risarcimento delle assicurazioni.

“Siamo entusiasti di unire la nostra esperienza per fornire a molti più clienti in tutto il mondo le migliori soluzioni possibili”, afferma Damian Penney, vicepresidente Europa di Lytx. “Molti fleet manager oggi si affidano a più di una tecnologia, il che può risultare complesso da gestire. Trovare opportunità per una maggiore stabilità è fondamentale. Grazie a questa integrazione, i clienti saranno in grado di verificare senza problemi sia il comportamento dei conducenti, basato sul sistema video leader del settore, che le informazioni sulla gestione della flotta”, aggiunge Penney.

La combinazione di dati video e telematici salvaguarda i conducenti e le flotte sotto vari aspetti. Ad esempio, WEBFLEET utilizza i dati sul comportamento alla guida su eventi come lo stazionamento a motore acceso o la frenata brusca per fornire informazioni utili e feedback in tempo reale che aiutano i conducenti a guidare in modo più sicuro e sostenibile. Con l’aggiunta della tecnologia video di Lytx, i fleet manager ora hanno una migliore comprensione del motivo per cui si verificano questi eventi. Possono proteggere i loro conducenti da ingiuste richieste di danni e istruirli a raggiungere un livello più elevato di sicurezza stradale.

“Siamo convinti che Lytx, l’azienda leader nella telematica video, sia il partner giusto per introdurre la nostra soluzione video completamente integrata in WEBFLEET. Insieme, possiamo soddisfare ancora meglio le esigenze delle flotte che serviamo con maggiore sicurezza ed efficienza. WEBFLEET Video fornirà anche prove chiare in caso di incidenti stradali. Ciò protegge il conducente da richieste fraudolente, aiutando anche l’azienda a evitare lunghi procedimenti legali e a rifiutare reclami per danni o lesioni personali errati”, conclude Taco van der Leij, Vice Presidente di Webfleet Solutions Europe.

