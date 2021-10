“We Love Art. Vision and creativity made in italy”. A Seoul progetto artistico su Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova

(FERPRESS) – Milano, 27 OTT – Parte oggi a Seoul, in Corea del Sud, un nuovo grande progetto artistico che entra a far parte dell’Agenda Cultura Webuild. Il Gruppo è stato selezionato per “We Love Art. Vision and Creativity Made in Italy”, progetto innovativo promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in partenariato con Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, per raccontare nel mondo le grandi imprese italiane del Made in Italy attraverso l’arte contemporanea. Una mostra itinerante che porterà in giro per il mondo le storie e i valori di 8 grandi aziende italiane operanti in settori diversi, tra cui Webuild, raccontate attraverso le opere di otto giovani artisti italiani under 35 che, al termine del loro viaggio, entreranno a far parte della collezione permanente della Fondazione CDP.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 27/10/2021 h 13:49 - Riproduzione riservata