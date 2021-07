Waterfront Marina di Carrara si parte. Passeggiata di 870 metri per quasi 14 mln di investimento

(FERPRESS) – Carrara, 2 LUG – Waterfront di Marina di Carrara: si parte. Nel 2024 saranno conclusi il lavori per dotare la città di 870 metri di passeggiata, circondati solo dal mare e dalla vista sulle Alpi Apuane . Presentato il progetto oggi in sede ADSP. Investimento di quasi 14 milioni di Euro.

