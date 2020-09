@VTM 2020: a Torino in scena il futuro dell’automotive e dei trasporti

(FERPRESS) – Torino, 17 SET – Ancora una volta Torino e il Piemonte al centro del palcoscenico mondiale: il 16 e il 17 settembre si svolge @VTM, dedicato al settore dell’automotive e dei trasporti, che ha luogo sia presso il Teatro Regio di Torino sia online su You Tube

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it