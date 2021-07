VTG e Lotras ampliano l’offerta di servizi di trasporto intermodali in Italia con collegamenti da Brindisi, Lecce e Incoronata

(FERPRESS) – Foggia, 14 LUG – Utilizzando la tecnologia di movimentazione e trasporto RoadRailLink (R2L), già in essere su altre tratte Europee, VTG in cooperazione con Lotras, hanno realizzato il primo treno sperimentale che viaggerà da Brindisi al terminal merci intermodale di Villa Selva (Forlì). L’offerta intermodale è destinata a crescere rapidamente e sono già previste ulteriori relazioni con due nuove rotte da Lecce e -Incoronata vicino Foggia, attraverso la collaborazione con diverse compagnie di autotrasporto merci su gomma.

