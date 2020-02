VRM e Aurora acquisiscono Top Finish 2002 e Metalplus tramite la controllata Luxury Metal Finish

(FERPRESS) – Bologna, 20 FEB – VRM Spa, leader nella meccanica di precisione per il settore dell’automotive, e Aurora srl, tramite la controllata Luxury Metal Finish, in data odierna hanno acquisito l’intero capitale sociale di Top Finish 2002 e della controllata Metalplus, società leader nel settore della realizzazione e fornitura di accessori metallici per il settore moda di altissima gamma con sede in Toscana (Scarperia e San Piero), dai venditori, Genel S.r.l., Aurora S.r.l. e da Giovanni Spallina.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 20/2/2020 h 16:42 - Riproduzione riservata