VR Group presenta Mörkö, il super treno da 7.000 tonnellate e 80 vagoni delle ferrovie finlandesi

(FERPRESS) – Roma, 19 APR – VR Transpoint ha introdotto un nuovo gigantesco treno merci per le ferrovie finlandesi. Il treno pesa 7.000 tonnellate, ha 80 vagoni ed è lungo circa un chilometro. Il treno, chiamato Mörkö (l’orco), è trainato da due locomotive elettriche Vector e opera tra Vainikkala e Hamina come parte del traffico di transito finlandese.

