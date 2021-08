Vossloh Locomotives e CRRC-ZELC presenteranno i loro prodotti a Expoferroviaria 2021

(FERPRESS) – Roma, 13 AGO – E’ stato portato a termine negli scorsi mesi il processo di acquisizione da parte del Gruppo CRRC di Vossloh e Imateq che ora danno appuntamento ai clienti italiani nel proprio stand ad Expoferroviaria 2021.

CRRC-ZELC è una società del più importante produttore mondiale di materiale rotabile, China Railway Rolling Stock Corporation Ltd. (CRRC). In qualità di società del Gruppo CRRC, CRRC-ZELC ha un catalogo completo – dalle locomotive elettriche ai treni passeggeri Alta Velocità e ai rotabili ferroviari per il Trasporto Locale (tram e metro). Catalogo che si integra ora con le locomotive Diesel-elettriche, che rappresentano il cuore dell’attività e della storia ferroviaria di Vossloh Locomotives. L’obiettivo è di offrire ai clienti europei una gamma completa e molto competitiva di veicoli e servizi ferroviari, e per sviluppare in Europa, grazie all’acquisizione nel 2020 di Vossloh Locomotives GmbH, una propria presenza operativa ed industriale.

L’acquisizione utile a migliorare l’attività tecnico-produttiva ed i servizi manutentivi in tutta Europa. Vossloh Locomotives, con sede a Kiel in Germania, ha una lunga tradizione nella progettazione, costruzione, manutenzione, vendita e noleggio di locomotive da linea e da manovra. Attualmente, è in corso un intenso lavoro di raccordo organizzativo tra i due Gruppi, utile e necessario a definire comuni strategie per il mercato Europeo, la cui attuazione passa attraverso promettenti sinergie tecnico-operative che avranno un ruolo molto importante, in particolare per:

Le prossime nuove tecnologie: sviluppo di locomotive innovative e sostenibili, basate su piattaforme consolidate. Manutenzione evoluta e impegno operativo dei teams tecnici IMATEQ, altamente qualificati e di prossimità operativa con tutti i più importanti Clienti-Operatori Ferroviari Europei.

Le vendite: grazie alla vasta conoscenza di Vossloh Locomotives del mercato ferroviario europeo e dei suoi requisiti normativi. Le già disponibili risorse di produzione e di manutenzione locali supporteranno adeguatamente lo sviluppo commerciale del nuovo catalogo congiunto su tutto il mercato Ferroviario Europeo.

La catena di fornitura: elevati vantaggi sono dati da una catena logistica e del valore condivisa, da fornitori-partners altamente affidabili e qualificati, con consolidate tecnologie sia per le locomotive che per le piattaforme dei diversi segmenti di rotabili ferroviari a catalogo.

Vossloh Locomotives beneficerà inoltre della forza competitiva e della lunga esperienza ferroviaria di CRRC-ZELC nella produzione industriale di serie e su larga scala.

L’appuntamento con il mercato Ferroviario Nazionale è stato confermato allo stand n.30 di EXPOFERROVIARIA 2021 a Milano-RHO Fiera il 28-29 e 30 settembre prossimo.

Pubblicato da AAR il: 13/8/2021 h 11:10 - Riproduzione riservata