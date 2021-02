VOR / ÖBB POSTBUS: autobus elettrici rispettosi del clima nel Weinviertel meridionale

(FERPRESS) – Roma, 8 FEB – ÖBB Postbus, parte della più grande azienda austriaca per la protezione del clima, si affida sempre di più a tecnologie di propulsione alternative da diversi anni. Ora la più grande azienda di autobus in Austria si è aggiudicata l’appalto per la gestione dei servizi regolari con autobus elettrici per almeno otto anni nel “servizio di linea E-Bus Schweinbarther Kreuz” della Verkehrsverbund Ost-Region (VOR).

L’operazione di 1,3 milioni di chilometri inizierà nell’estate 2022 con undici autobus elettrici e 27 autisti di Postbus. “La gara di e-bus nel Weinviertel meridionale è la prima per noi nello stato della Bassa Austria. Stiamo così iniziando una nuova era del trasporto pubblico sulle nostre strade. L’importanza diventa chiara quando si sa che il 40 per cento di tutti i trasporti pubblici nella Bassa Austria avviene su linee di autobus. Lo stato della Bassa Austria sta finanziando questo progetto e può così estendere la sua leadership nel settore dei trasporti ecologici e rispettosi del clima oltre la regione ”, ha affermato Ludwig Schleritzko, consigliere per la mobilità della Bassa Austria.

“Postbus è orgogliosa di essere un motore di innovazione nel mercato austriaco degli autobus e può già contare su diversi anni di esperienza con gli autobus elettrici. Questo è il motivo per cui siamo particolarmente lieti di collaborare con VOR per realizzare e implementare il primo progetto nella Bassa Austria per un sistema di autobus regionale gestito interamente con e-bus “, afferma Silvia Kaupa-Götzl, membro del consiglio di ÖBB-Postbus.” E ÖBB Postbus sono insieme per aprire la strada all’attuazione della direttiva sui veicoli puliti e svolgere un lavoro pionieristico nell’uso di tecnologie di guida a emissioni zero “.

Più di un anno fa, il treno regionale è stato interrotto nel distretto di Gänserndorf intorno a Groß-Schweinbarth nel Weinviertel, nella Bassa Austria settentrionale. Il regolare servizio di autobus ordinato per lo Schweinbarther Kreuz garantisce uno sviluppo regionale molto migliore della regione ed è stato ora messo in gara. Prerequisito: il servizio regolare non viene gestito con autobus diesel come prima, ma con autobus elettrici a batteria e quindi a emissioni zero in loco. Vari criteri sono stati utilizzati per decidere l’assegnazione dei trasporti. Österreichische Postbus AG è emersa come il miglior offerente, colpita dalla qualità e dal know-how e assumerà la gestione per due linee dall’estate 2022.

“In tempi di cambiamenti climatici e in termini di mobilità sostenibile ed ecologicamente giustificabile, le forme alternative di guida sono più importanti che mai. L’uso di motori elettrici o a idrogeno, ad esempio, sarà una parte importante del servizio nelle future gare d’appalto, sia per il traffico degli autobus urbani che per la gestione delle linee di autobus regionali. Siamo lieti di poter realizzare il progetto insieme a un partner esperto nel settore della trasmissione alternativa, come Postbus ”, afferma l’amministratore delegato di VOR Karin Zipperer. Gli e-bus a batteria sono una buona alternativa agli autobus diesel convenzionali Solo in questo progetto, l’utilizzo di e-bus invece di quelli diesel può far risparmiare circa 95 tonnellate di CO2 all’anno. L’azionamento elettrico non solo è privo di sostanze inquinanti come polveri sottili, ossidi di azoto o anidride solforosa, ma è anche notevolmente più silenzioso. Oltre a un viaggio rispettoso del clima, ciò significa anche un minore inquinamento acustico per passeggeri, conducenti e residenti sulle linee degli autobus. “Ciò significa che possiamo utilizzare per la prima volta questa tecnologia di trasmissione alternativa nei servizi di autobus regolari per conto dello stato della Bassa Austria e raccogliere preziose esperienze per l’ulteriore sviluppo futuro del nostro sistema di mobilità”, afferma Wolfgang Schroll, amministratore delegato di VOR indica promettenti propulsori alternativi come l’idrogeno.

Il progetto attuale è uno svincolo del traffico pubblico che collega le stazioni ferroviarie di Gänserndorf, Wolkersdorf e Mistelbach. Il regolare servizio di autobus viene effettuato a intervalli fitti ogni ora. Otto autobus circoleranno sulle linee 530 (Gänserndorf – Matzen – Wolkersdorf) e 535 (Gänserndorf – Schönkirchen – Kollnbrunn – Mistelbach). Nel frattempo, le batterie di due autobus vengono caricate ad alta tensione in appena 30 minuti, il che evita tempi di fermo improduttivi. Questo crea una copertura del servizio verde al 100%.

