Volvo Cars sarà completamente elettrica entro il 2030. Stop anche alle ibride

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – Volvo Cars si impegna a diventare un leader nel mercato delle auto elettriche premium in rapida crescita e prevede di diventare un’azienda di auto completamente elettriche entro il 2030. La società intende infatti vendere solo auto completamente elettriche ed eliminare gradualmente qualsiasi auto dal suo portafoglio globale con un motore a combustione interna, comprese le ibride.

La transizione dell’azienda verso il diventare un produttore di auto completamente elettriche fa parte del suo ambizioso piano climatico, che cerca di ridurre costantemente l’impronta di carbonio del ciclo di vita per auto attraverso azioni concrete.

La decisione si basa anche sull’aspettativa che la legislazione e una rapida espansione di infrastrutture di ricarica accessibili di alta qualità accelereranno l’accettazione da parte dei consumatori di auto completamente elettriche.

Il passo di Volvo Cars verso la completa elettrificazione si accompagna a una maggiore attenzione alle vendite online e a un’offerta per i consumatori più completa, attraente e trasparente sotto il nome Care by Volvo. Tutti i modelli completamente elettrici saranno disponibili solo online.

L’ambizione per il 2030 rappresenta un’accelerazione della strategia di elettrificazione di Volvo Cars, guidata dalla forte domanda per le sue auto elettrificate negli ultimi anni e dalla ferma convinzione che il mercato delle auto con motore a combustione sia in contrazione.

“Per mantenere il successo, abbiamo bisogno di una crescita redditizia. Quindi, invece di investire in un’attività in contrazione, scegliamo di investire nel futuro – elettrico e online “, ha affermato Håkan Samuelsson, amministratore delegato. “Siamo completamente concentrati sul diventare un leader nel segmento elettrico premium in rapida crescita”.

L’anno scorso Volvo Cars ha lanciato la sua prima auto completamente elettrica, la XC40 Recharge, nei mercati di tutto il mondo. Più tardi oggi l’azienda svelerà la sua seconda auto completamente elettrica, un nuovo modello della Serie 40.

Nei prossimi anni Volvo Cars lancerà diversi modelli elettrici aggiuntivi, e altri seguiranno. Già entro il 2025, mira a far sì che il 50% delle sue vendite globali consista di auto completamente elettriche, con il resto ibrido. Entro il 2030, ogni auto che vende dovrebbe essere completamente elettrica.

“Non c’è futuro a lungo termine per le auto con motore a combustione interna”, ha affermato Henrik Green, chief technology officer. “Siamo fermamente impegnati a diventare un produttore di auto esclusivamente elettriche e la transizione dovrebbe avvenire entro il 2030. Ci consentirà di soddisfare le aspettative dei nostri clienti e di essere una parte della soluzione quando si tratta di combattere il cambiamento climatico”.

Pubblicato da AB il: 5/3/2021 h 12:32