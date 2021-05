Volotea riattiva dal 28 maggio collegamento Trieste-Napoli. Successivamente anche i voli per Olbia e Palermo

(FERPRESS) – Trieste, 27 MAG – Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, fa rotta verso l’estate e riattiva da domani, venerdì 28 maggio, il collegamento in partenza dall’aeroporto di Trieste verso Napoli (fino a 4 frequenze settimanali). Nelle settimane successive verranno ripristinati anche i voli per Olbia e Palermo (entrambi con 2 voli a settimana).

