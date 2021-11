Volotea annuncia il nuovo collegamento Verona-Parigi a partire dalla prossima primavera

(FERPRESS) – Verona, 18 NOV – Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi un’importante novità che andrà ad arricchire ulteriormente la propria offerta presso lo scalo di Verona: dall’8 aprile 2022, infatti, prenderà il via il nuovo volo alla volta di Parigi – Charles De Gaulle. Il nuovo collegamento, che avrà fino a 4 frequenze settimanali nei mesi di maggiore traffico (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), prevede un’offerta di 40.000 posti durante il periodo estivo.

