Volocopter e DB Schenker presentano un innovativo drone cargo alla National Aviation Conference in Germania

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – Innovazione per le catene di approvvigionamento: insieme, il pioniere della mobilità aerea urbana Volocopter e il fornitore di servizi logistici globali DB Schenker stanno sviluppando soluzioni per il trasporto di merci veloce e senza emissioni. Oggi, il drone pesante di Volocopter è stato presentato per la prima volta ai politici federali tedeschi. Alla Conferenza nazionale dell’aviazione (National Luftfahrtkonferenz) all’aeroporto di Berlino Brandeburgo, numerosi politici e rappresentanti dell’industria aeronautica hanno visitato il VoloDrone. L’aereo è azionato elettricamente e in modo autonomo e può trasportare fino a 200 chilogrammi di merci con un’autonomia fino a 40 chilometri.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 18/6/2021 h 15:33 - Riproduzione riservata