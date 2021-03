Volkswagen prosegue con la ricerca e lo sviluppo della guida autonoma per la MasS

(FERPRESS) – Roma, 1 MAR – Volkswagen Veicoli Commerciali (VWCV) sta promuovendo costantemente e rapidamente lo sviluppo e l’implementazione della guida autonoma. “Con la conferma del consiglio di sorveglianza del gruppo per il nostro programma di ricerca e sviluppo sulla guida autonoma, stiamo impostando la rotta per il futuro della mobilità. La guida autonoma ed elettrica darà un importante contributo alla mobilità urbana e alla sicurezza stradale. I nostri veicoli sono la prima scelta logica per applicare tali sistemi “, spiega Carsten Intra, CEO di Volkswagen Veicoli Commerciali, dopo la riunione odierna del Consiglio di Sorveglianza del Gruppo Volkswagen.

Volkswagen è attualmente in fase di preparazione all’introduzione di sistemi automatici per il traffico nel 2025. Christian Senger, Head of Autonomous Driving: “Quest’anno, per la prima volta, stiamo conducendo prove sul campo in Germania, in cui il sistema di guida autonoma di Argo AI verrà utilizzato in una versione del futuro ID. BUZZ di Volkswagen Commercial Veicoli. L’obiettivo è sviluppare un concetto di ride-hailing e pooling simile a quello che offre MOIA oggi. A metà di questo decennio, i nostri clienti avranno quindi l’opportunità di essere portati a destinazione in città selezionate con veicoli autonomi “.

Nell’ambito della loro collaborazione, Ford Motor Company e Volkswagen Veicoli Commerciali hanno investito in parti uguali in Argo AI, una società specializzata in piattaforme software per la guida autonoma. L’obiettivo: lo sviluppo e l’uso coerente e veloce di sistemi autonomi. Oltre all’investimento iniziale di un miliardo di dollari USA, Volkswagen ha anche introdotto la sua controllata AID (Autonomous Intelligent Driving) in Argo AI. Con il budget per il budget per la guida autonoma ora confermato dal Consiglio di vigilanza, VWCV compie il prossimo passo significativo verso il futuro della mobilità autonoma.

Il marchio dei veicoli commerciali è responsabile dello sviluppo di sistemi completamente autonomi e del loro uso commerciale nelle aree urbane. VWCV svilupperà e costruirà veicoli speciali (SPV), come robo-taxi e furgoni.

Oltre agli investimenti in Argo AI, il Gruppo sta investendo miliardi anche in progetti della Car.Software Organization che sviluppa, in parallelo e indipendentemente da Argo AI, funzioni di guida assistita e automatizzata fino al livello 4 per il settore della mobilità privata di tutta Volkswagen Marchi del gruppo.

Volkswagen Veicoli Commerciali sviluppa i veicoli in cui verrà utilizzato il sistema di guida autonoma (SDS) di Argo. Si basano sull’ID completamente elettrico. BUZZ, che avrà la sua anteprima mondiale il prossimo anno. Gli sviluppi stanno già procedendo a pieno regime, non solo per elettrificare l’iconico Bulli, ma anche per trasformarlo in un rivoluzionario veicolo autonomo con SDS.

Pubblicato da AB il: 1/3/2021 h 12:06 - Riproduzione riservata