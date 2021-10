Volkswagen testa il 5G per la produzione delle fabbriche intelligenti

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – Il Gruppo Volkswagen sta compiendo un ulteriore passo avanti nella direzione di fabbriche completamente collegate in rete. Una rete locale 5G standalone (“rete del campus”) è ora disponibile presso il suo stabilimento principale di Wolfsburg che inizialmente copre il principale centro di sviluppo della produzione e la sala pilota. Il progetto pilota verificherà se la tecnologia 5G soddisfa i severi requisiti della produzione di veicoli al fine di svilupparla per la produzione industriale in serie in futuro. Verrà utilizzata una frequenza radio 5G dedicata per salvaguardare la trasmissione di dati sicura e senza ritardi. La Fabbrica Trasparente di Dresda ha anche messo in funzione una cosiddetta “isola 5G”. Volkswagen intraprende la configurazione e il funzionamento dell’infrastruttura 5G stessa in una mossa progettata per sviluppare competenze competitive nell’utilizzo di questa importante tecnologia del futuro e garantire la sicurezza dei dati.

