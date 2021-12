Volabus riprende il volo da lunedì 6 dicembre. Riparte il collegamento tra centro di Genova e aeroporto

(FERPRESS) – Genova, 3 DIC – Lunedì 6 dicembre riparte Volabus. Dopo lo stop seguito all’emergenza sanitaria e alla conseguente riduzione degli spostamenti, il collegamento bus veloce dal centro di Genova con l’aeroporto torna a servizio di genovesi e turisti, sette giorni su sette, dalle 5 del mattino all’una di notte.

Gli orari sono stati rimodulati il più possibile sulla base del piano voli dell’aeroporto, per rispondere in maniera sempre più efficace alla domanda di trasporto dei passeggeri.

